Украинским мобилизованным присваивали номера вместо имен

Украинским мобилизованным в учебном центре вместо имен присваивали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним. Об этом сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Королешин.

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По его словам, приехавший в центр командир велел не смотреть в глаза, забыть имя и фамилию, а также присвоил ему сотый номер. Кроме того, мобилизованным ВСУ было позволено передвигаться только под конвоем.

Ранее пленный украинский военнослужащий Дмитрий Литвин рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать, угрожали расстрелом в случае повторного побега. Это происходило на учебном полигоне в Днепропетровской области.