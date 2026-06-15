Названо ставшее для ВСУ моральным ударом событие

Успешное продвижение военнослужащих российской группировки войск «Южная» в Константиновке стало моральным ударом для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового батальона полка 1194 четвертой бригады с позывным Крупный.

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«Это для противника большой психологический барьер, который мы переломили. На сегодняшний момент он психологически сломлен. Это прямые ворота и выход уже на финишную прямую, где мы с успехом идем», — поведал собеседник агентства.

Как утверждает Крупный, самое главное после взятия Константиновки — не останавливаться и продолжать продвижение, поддерживая успех российских войск на данном участке фронта.

Ранее командир штурмовой роты полка 1194 с позывным Яриус рассказал, что украинское командование не верило в то, что штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России зашли в Константиновку.