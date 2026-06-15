ВСУ снизили применение дронов "Баба-яга" в Константиновке

ВСУ на фоне гарантированного уничтожения дронов со стороны ВС РФ снизили до 1-2 раз в сутки применение тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" в Константиновке. Об этом сообщил командир зенитной ракетной батареи 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Памир.

"Сейчас активность применения дронов R-18 снизилась в разы, потому что противник понимает, что он уже просто несет большие потери именно своих дронов "Баба-яга". Применяет мало, на данный момент может в сутки один-два, и они гарантированно уничтожаются", - отметил Памир.

Он рассказал, что недавно "Баба-яга" летела в сторону позиций ВС РФ с полным боекомплектом, российские дроны сразу же поднялись в небо и оперативно уничтожили ее.

По словам Памира, бойцы Южной группировки выявляют маршруты пролета БПЛА противника и направляют туда дроны-"ждуны" (переходящие в режим ожидания).