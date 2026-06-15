На Украине назвали потенциальные цели ближайших российских ударов
Мониторинговый канал єРадар назвал потенциальные цели ближайших российских ударов по территории Украины.
«Заранее подготовьте запасы воды и не пренебрегайте укрытием. Среди потенциальных для поражения целей есть объекты водоснабжения, в том числе в столице», — говорится в сообщении.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина вынуждает своими действиями Россию ударить по переходам через Днепр.