Российские военные нашли способ просачиваться сквозь оборону ВСУ

Российские военнослужащие применяют новую тактику для установления контроля над населенными пунктами. По данным Forbes, она основана на скрытном продвижении малых групп.

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Солдаты ВС РФ, как утверждается в материале, перемещаются вблизи позиций, удерживаемых украинской стороной, небольшими подразделениями по 2–3 человека. Используя городскую застройку или лесистую местность, они стараются оставаться незамеченными и проникать в зону поражения.

После выхода на нужные рубежи такие группы, по версии издания, создают передовые опорные точки, которые обеспечивают им защиту от беспилотников. С этих позиций запускаются собственные дроны, формируя так называемый «беспилотный коридор», где российские аппараты получают контроль над воздушным пространством.

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Forbes отмечает, что подобная схема позволяет продвигаться и закрепляться в населенных пунктах, необходимых для достижения более крупных оперативных целей. В материале также утверждается, что за последние месяцы такие операции проводились неоднократно.

11 июня Минобороны отчиталось о том, что бойцам российской армии удалось установить полный контроль над восточной частью Константиновки и выйти на северо-восточные окраины города. В юго-западной части Константиновки и на территории металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений.