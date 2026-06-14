Forbes: Российские военные нашли способ просачиваться сквозь оборону ВСУ
Российские военнослужащие применяют новую тактику для установления контроля над населенными пунктами. По данным Forbes, она основана на скрытном продвижении малых групп.
Солдаты ВС РФ, как утверждается в материале, перемещаются вблизи позиций, удерживаемых украинской стороной, небольшими подразделениями по 2–3 человека. Используя городскую застройку или лесистую местность, они стараются оставаться незамеченными и проникать в зону поражения.
После выхода на нужные рубежи такие группы, по версии издания, создают передовые опорные точки, которые обеспечивают им защиту от беспилотников. С этих позиций запускаются собственные дроны, формируя так называемый «беспилотный коридор», где российские аппараты получают контроль над воздушным пространством.
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Forbes отмечает, что подобная схема позволяет продвигаться и закрепляться в населенных пунктах, необходимых для достижения более крупных оперативных целей. В материале также утверждается, что за последние месяцы такие операции проводились неоднократно.
11 июня Минобороны отчиталось о том, что бойцам российской армии удалось установить полный контроль над восточной частью Константиновки и выйти на северо-восточные окраины города. В юго-западной части Константиновки и на территории металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений.