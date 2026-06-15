Названо число сбитых над регионами России за день украинских БПЛА

Над регионами России и акваториями за день сбили 74 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Такое число назвали в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что все уничтоженные устройства относились к самолетному типу.

Дроны были перехвачены и ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Тогда же вражеские БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Черным морем.