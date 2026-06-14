Киевские власти активно готовятся в потере Константиновки, Дружковки и Краматорска в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Киев "не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска", говорится в публикации.

В военном ведомстве подчеркнули, что вслед за этим последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.

Отмечается, ситуация развивается на фоне украинских бравурных заявлений о якобы "скором переломе на поле боя", которые рассчитаны на западную аудиторию.

При этом высокие темпы продвижения "Южной" группировки войск ВС России в Константиновке вынудили Киев приступить к эвакуации основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на западную Украину.

В частности, речь идет о Новокраматорском машиностроительном заводе, Старокраматорском машиностроительном заводе и завод "Энергомашспецсталь".

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Известно также, что киевские власти с 9 июня осуществляеют принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска.

Напомним, в минувший четверг Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города.

В сегодняшней сводке военного ведомства сообщается, что за сутки в Константиновке было освобождено 117 зданий, уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.

Константиновка, располагающаяся в 55 километрах от Донецка, имеет важное стратегическое значение для армии России. Этот город - ключ к славянско-краматорской агломерации, хорошо укрепленной ВСУ, поскольку без его освобождения невозможно продвижение в юго-западном направлении.