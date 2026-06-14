Успешное продвижение подразделений Южной группировки войск в городе Константиновка (ДНР) вынудили киевский режим приступить к эвакуации на Западную Украину основных предприятий, организаций и их персонала из Краматорска и Дружковки. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным The Economist, предприятия переносят в город Перечин в Закарпатской области. Ситуация в Краматорске для ВСУ внушает "мало оптимизма", сообщает британское издание.

Командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис рассказал детали штурма Константиновки.

"Действовали сразу в высотных застройках. Перерезали узкое место и, не останавливаясь, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковки. Заняли завод "Автостекло" и продолжили наращивать усилия. После этого все подразделения очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город, как пирог, получается", - рассказал генерал.

Ранее в ВСУ констатировали, что наши военные применяют в Константиновке испытанную тактику: охват с флангов, проникновение малых штурмовых групп, а затем наращивание сил внутри города.

После взятия Константиновки под контролем ВСУ останутся лишь два города в ДНР - Славянск и Краматорск. К их границам российские войска также постепенно приближаются.

Нацразведка США признала наличие биолабораторий на Украине

В документах национальной разведки США содержатся данные о биолабораториях на Украине. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, причем в одном из них - в Одессе - якобы до сих пор хранится биологическое оружие. По словам главы нацразведки Тулси Габбард, власти США опасаются, что хранящиеся на объектах "материалы" может захватить Россия.

Ранее российские военные не раз выражали обеспокоенность в связи с американскими биолабораториями, многие из которых расположены у границ РФ. После начала СВО те из них, что работали на востоке Украины, были по-быстрому переброшены вглубь страны и в другие государства.

Зеленский обратился к Западу после российских ударов

В Сумской области замечены дроны "Герань-5"

Жители Сумской области опубликовали видео полета реактивного дрона-камикадзе "Герань-5". Характеристики этого нашего БПЛА выводят семейство "Гераней" на новый уровень. Такой дрон называют бюджетной альтернативой крылатой ракете.

Взлетная масса "Герани-5" достигает 850 кг, что в несколько раз превышает показатель "двойки". В зависимости от конкретной цели и можно гибко менять баланс между массой топлива и мощностью боевой части. В стандартном варианте оснащения дрон несет осколочно-фугасный или термобарический заряд весом 90 кг (эквивалентно четырем 152-мм артиллерийским снарядам) и способен поражать объекты на дистанции свыше 1000 километров.