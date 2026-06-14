ВСУ нанесли массированный удар по городу в ЛНР

В ночь на воскресенье ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Первомайску в ЛНР, сообщил глава горокруга Первомайск Сергей Колягин.

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В сообщении уточняется, что при массированной атаке украинских беспилотников зафиксированы повреждения имущества, а также возгорания на нескольких объектах.

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Колягин уточнил, что пострадавших и жертв среди мирного населения нет, а очаги возгорания были своевременно ликвидированы благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС.