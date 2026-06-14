В России раскрыли влияющий на наступление армии в зоне СВО фактор

Атаки украинских беспилотников немного сдерживают наступление Вооруженных сил России (ВС РФ), допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил, что аккуратность связана с желанием военачальников минимизировать потери в составе и технике.

«Сегодня действиями беспилотных систем сдерживаются наступательные действия армии. Чтобы не нести значительные потери, которые могут быть. Наступление последние месяцы носит относительно сдержанный характер. Тем не менее оно идет каждый день. И территории освобождаются каждый день», — рассказал Чепа.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские подразделения вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что российским войскам удалось установить контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами населенного пункта.

Зеленский обратился к Западу после российских ударов

В ночь на 14 июня силы противовоздушной обороны сбили 249 украинских БПЛА над российскими регионами.