Полиция Японии задержала пьяных военных США за правонарушения

В японских городах Наха и Окинава задержали двух американских военных, пишет местная газета The Okinawa Times.

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Издание уточняет, что инциденты произошли прошлой ночью. Полицейские задержали обоих солдат на местах происшествий. По предварительным данным, они были пьяны.

Согласно статье, в Нахе 28-летний военный ударил по голове сотрудника ресторана, из-за чего последний упал и несильно повредил правый локоть. Американец отрицает, что совершил нападение. В Окинаве задержали 21-летнего служащего учебного центра Корпуса морской пехоты США. Его подозревают в незаконном и беспричинном проникновении в общий коридор многоквартирного дома. Там военный начал звонить в квартиры. Американец признал вину.

2 мая в Марокко во время учений «Африканский лев» без вести пропали двое военных США. Солдаты исчезли вблизи учебной зоны Кап-Драа, расположенной недалеко от города Тан-Тан на юго-западе страны. Источник рассказал, что инцидент не связан с терроризмом, а был несчастным случаем.