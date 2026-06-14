Собянин: Уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Силы ПВО уничтожили пятый за день беспилотник, направлявшийся к столице.

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Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 249 беспилотников ВСУ над регионами России. В том числе дроны уничтожили над Крымом и Азовским морем.

Ночью 14 июня город Новомосковск в Тульской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий. 13 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по центральному рынку в Сватове в Луганской Народной Республике. В результате атаки пострадали семь человек.

Более 30 украинских беспилотников сбили за ночь 11 июня в Севастополе, в результате атаки пострадала женщина. Также в результате налета дронов произошло пять пожаров.