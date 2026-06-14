У границ России заметили разведывательный самолет НАТО

Принадлежащий НАТО самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II выполняет полет над странами Прибалтики. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

По его данным, воздушное судно вылетело с аэродрома в румынской Констанце, после чего проследовало через восточную часть Польши и вошло в воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии.

Источник рассказал, что затем самолет развернулся вдоль побережья Финского залива и начал курсировать между этим районом и центральной частью Латвии.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что Bombardier Challenger 650 Artemis II не приближался к границам России и Белоруссии и не совершал полетов над приграничными районами трех прибалтийских государств.

Этот же самолет уже фиксировали в районе Калининградской области. Тогда он выполнял полеты вокруг российского региона, используя воздушное пространство Литвы и Польши, а также нейтральные воды Балтийского моря.

Кроме того, в последнее время Artemis II регулярно замечают над нейтральными водами Черного моря. Там самолет курсирует с запада на восток, не входя в воздушное пространство каких-либо государств.

По данным источника, несколько раз во время таких полетов его сопровождал стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint.