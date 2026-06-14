Израильские военные в воскресенье, 14 июня, атаковали штаб-квартиру ливанского движения «Хезболла», расположенную в Бейруте. Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, руководство движения использовало штаб для планирования атак на населенные пункты Израиля, ударов по силам ЦАХАЛ, действующим на юге Ливана.

В пресс-службе подчеркнули, что удар был нанесен после того, как «Хезболла» утром в воскресенье атаковала объекты израильской инфраструктуры.

В ЦАХАЛ отметили, что за последние дни израильские военные в ходе боевых действий на юге Ливана ликвидировали 10 полевых командиров ливанского движения, уничтожили пусковые установки «Хезболлы», нанесли удары по 70 объектам противника.

«Хезболлах» ударила дроном по командному центру Израиля в Ливане

В Тегеране ранее сообщили, что Иран требует от Израиля прекратить агрессию против Газы и Ливана, вывести войска из анклава и ливанских населенных пунктов, завершить военные действия на всех фронтах.

В республике подчеркнули, что заключение мирного соглашения невозможно без выполнения этих пунктов.