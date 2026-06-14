Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема не наблюдает никакой реакции от лидеров ЕС на обнародованную Вашингтоном информацию о биолабораториях на Украине.

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В пятницу были рассекречены документы национальной разведки США, из которых следует: Штаты построили на Украине биологические лаборатории, работавшие с военными институтами США. На Украине, как выяснилось, расположены 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.

«Я не вижу никакой реакции от европейских лидеров, - упрекнул политик в соцсети X, имея в виду реакцию на раскрытие самими Штатами факта существования секретных биолабораторий на Украине. «Мы идем по опасному для Европы пути», - предупредил Мема.

Такой путь допускает «полнейшее игнорирование международного права» со стороны Киева. Мема подчеркнул: Брюссель должен дать комментарий по поводу этих биолабораторий и потребовать объяснений от властей Украины.