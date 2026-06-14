Чиновники Брюсселя полностью проигнорировали информацию о биолабораториях на Украине, опубликованную Нацразведкой США, рассказал в соцсети Х финский политик, кандидат в депутаты Европарламента Армандо Мема.

Силовые ведомства США в пятницу, 12 июня, опубликовали архивные и современные данные о функционировании масштабной сети американских научных объектов в 30 странах мира.

В обнародованных материалах говорилось, в частности, что биолаборатории активно работали с американскими военными институтами, исследовали опасные патогены.

Значительная часть объектов располагалась на Украине. Часть из них была свернута в 2022 году, часть продолжила работу.

«Я не вижу никакой реакции от европейских лидеров по поводу раскрытия США секретных биолабораторий на Украине», — подчеркнул Мема.

Политик напомнил, что неоднократно предупреждал о рисках пути, допускающего полнейшее игнорирование международного права со стороны Украины.

По его мнению, функционеры Брюсселя должны прокомментировать ситуацию с лабораториями, потребовать у Киева должных объяснений.

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Мема отметил, что президент России Владимир Путин был прав насчет биолабораторий и незаконного расширения НАТО на восток.