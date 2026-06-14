Генерал-майор Антон Грунис, командующий мотострелковым соединением Вооруженных сил России, дал резко негативную характеристику одному из украинских подразделений. Как сообщает информационное агентство ТАСС, речь идет о 156-й бригаде ВСУ, которая, по словам российского военачальника, признана самой небоеспособной среди всех противоборствующих частей.

© Московский Комсомолец

Особенность этой бригады заключается в том, что она формировалась и обучалась не по советским лекалам, а в полном соответствии с требованиями и нормативами Североатлантического альянса. Однако, как подчеркнул Грунис, именно эта «натовская» выучка не помогла, а, напротив, сделала подразделение наиболее уязвимым и слабым звеном в рядах противника.

Свой вывод комбриг сделал на основе анализа недавних боестолкновений, развернувшихся в районе Константиновки. По словам генерала, именно в ходе этих сражений проявились все недостатки подготовки и управления 156-й бригады, несмотря на ее соответствие западным военным стандартам.

Добавим, что ранее врио командира полка 1194-й бригады российской группировки с позывным Русич отмечал стратегическую важность освобождения Константиновки. По его мнению, взятие этого населенного пункта откроет российским военнослужащим прямой путь к следующим ключевым городам — Славянску и Краматорску.