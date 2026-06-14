Стало известно, откуда ВСУ запустили БПЛА на Смоленск

Украинские боевики могли запустить беспилотники в сторону Смоленской области из двух регионов, рассказал в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

В воскресенье, 14 июня, в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 249 беспилотников самолетного типа над 12 регионами России, в том числе, над Брянской, Тверской, Калужской областями.

В результате падения обломков дрона в Вязьме произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. Пострадала пожилая женщина, сейчас она находится в больнице, отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Беспилотники в сторону Смоленской области могли запустить из Черниговской области Украины или с территории Латвии. Расстояние одинаковое, но на границе с Украиной больше средств ПВО», — разъяснил Кондратьев.

Вязьма — город в Смоленской области России. От Вязьмы до Смоленска около 175 км, до Москвы — около 220 км. Население — 49,9 тыс. человек.

Левый приток Днепра, река Вязьма, в черте города образует петлю, огибая центральную часть с трёх сторон.

Смоленская область граничит на западе с Белоруссией (Витебская и Могилёвская области), на севере — с Псковской и Тверской областями, на востоке — с Московской областью, на юго-востоке — с Калужской областью, на юге — с Брянской областью.