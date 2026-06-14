В Германии могут начать производство «Фламинго» для ВСУ

По данным украинских СМИ, немецкий оборонный гигант Diehl Defence ведет переговоры с Fire Point о возможном создании совместного завода по производству крылатых ракет FP-5 «Фламинго» на немецкой территории.

Глава Diehl Defence, Хельмут Раух, сообщил на международном аэрокосмическом салоне ILA Berlin, что немецкая сторона намерена усовершенствовать «Фламинго», интегрировав в неё свои передовые системы наведения и высокоточные системы управления.

Германия рассматривает «Фламинго» как европейскую альтернативу американским ракетам Tomahawk, учитывая заявленную дальность полёта «Фламинго» в 3000 км.

Между компаниями уже подписано предварительное технологическое соглашение. Детали запуска производственных линий в Германии будут окончательно согласованы на предстоящих встречах.

В настоящее время Fire Point выпускает примерно 200 ракет «Фламинго» ежемесячно, но планирует увеличить объёмы. Перенос производства в Германию может помочь решить вопросы недостаточного финансирования, крупные заказы и устранить "бутылочное горлышко" в поставках двигателей.

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Интерес Германии к «Фламинго» обусловлен изменениями в политике США. Ранее планировалось размещение американских Tomahawk в Германии, но это решение было отменено из-за разногласий. Теперь Германии требуется оперативная европейская замена, и ракета «Фламинго» считается перспективным кандидатом.

Расширение производства позволит Германии обеспечивать «Фламинго» как свои вооруженные силы, так и Вооруженные силы Украины, при финансовой поддержке партнёров.