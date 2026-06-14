Российские военные уничтожили два пункта управления дронами ВСУ

Расчеты ствольной артиллерии, действующие в составе Южной группировки российских войск, ликвидировали два вражеских командных центра, с которых осуществлялось управление беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ, передаёт ТАСС. Оба объекта дислоцировались прямо внутри жилых кварталов Константиновки.

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Как уточнили в военном ведомстве, ключевую роль в обнаружении целей сыграли операторы разведывательных дронов подразделений беспилотной авиации той же Южной группировки. Именно они засекли два пункта, откуда противник координировал свои БПЛА, причем оба были замаскированы под гражданскую инфраструктуру — оборудованы среди жилых строений города.

После того как разведчики провели верификацию полученных данных и подтвердили принадлежность объектов, координаты оперативно передали артиллерийскому расчету. В Минобороны отметили, что последовавшие затем высокоточные удары накрыли цели с высокой эффективностью.

В результате огневого поражения оба пункта управления были уничтожены полностью — вместе с находившимися там личным составом противника и специализированным оборудованием для ведения разведки и наведения дронов.