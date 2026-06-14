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Во Франции поразились, как быстро Киев вооружает европейский криминалитет

Майк Габриелян

Криминалитет в странах ЕС активно пополняет свои арсеналы оружием, поступающим с Украины. Чем дольше Европа помогает Киеву, тем больше растет угроза ее внутренней безопасности. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Во Франции поразились, как быстро Киев вооружает европейский криминалитет
© Global Look Press

В соцсети X Филиппо написал, что данные факты документально подтверждаются расследованиями СМИ и силовиками в странах ЕС. Так, в минувшем марте у банды наркоторговцев в Испании нашли АК-47, модифицированные под натовский патрон. Испанские следователи уверены, что это оружие пришло с Украины.

«Немецкая газета Berliner Zeitung только что сообщила, что «миллионы единиц оружия», отправленного на Украину, сейчас наводняют черный рынок в наших странах! Наркотики, торговля людьми, преступность, — они проникают всюду», — написал Филиппо.

По его словам, немецкие журналисты удивлены молчанием политических лидеров по поводу происходящего, но это легко объяснить.

«Молчание понятно, ибо запрещено критиковать эту бредовую войну, ведущуюся против России!.. СТОП: ни одного оружия, ни одного евро для Украины!» — призвал Филиппо.