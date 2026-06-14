Криминалитет в странах ЕС активно пополняет свои арсеналы оружием, поступающим с Украины. Чем дольше Европа помогает Киеву, тем больше растет угроза ее внутренней безопасности. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X Филиппо написал, что данные факты документально подтверждаются расследованиями СМИ и силовиками в странах ЕС. Так, в минувшем марте у банды наркоторговцев в Испании нашли АК-47, модифицированные под натовский патрон. Испанские следователи уверены, что это оружие пришло с Украины.

«Немецкая газета Berliner Zeitung только что сообщила, что «миллионы единиц оружия», отправленного на Украину, сейчас наводняют черный рынок в наших странах! Наркотики, торговля людьми, преступность, — они проникают всюду», — написал Филиппо.

По его словам, немецкие журналисты удивлены молчанием политических лидеров по поводу происходящего, но это легко объяснить.