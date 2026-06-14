Киев начал эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки на западную Украину из-за успешных действий Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

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Уточняется, что в Красном Лимане российские бойцы вышли на северо-западные окраины города. При этом за сутки в населенном пункте ВС РФ освободили 37 зданий, а Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли более 55 военнослужащих.

— За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.

11 июня Минобороны отчиталось, что бойцам российской армии удалось установить полный контроль над восточной частью Константиновки и выйти на северо-восточные окраины города. В юго-западной части Константиновки и на территории металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений.

Российские военные также освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР. 6 июня Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области.