Раскрыто, откуда ВСУ запустили беспилотники на Ярославль

Операторы ВСУ могли запустить беспилотники типа «Лютый» по объектам на территории Ярославской области из района Харькова, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По данным Минобороны РФ, в субботу, 13 июня, зенитчики перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами России, в том числе, над Тульской, Липецкой и Калужской.

В ведомстве уточнили, что в ночь на 14 июня были сбиты 249 дронов. Цели были поражены над Тульской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Астраханской, Ярославской областями.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупредил жителей региона о беспилотной опасности в 4 утра. Тогда же прозвучала первая сирена. Позже он добавил, что большинство дронов было сбито.

«Беспилотные комплексы в Ярославль могли запустить из Харьковской области. Вероятнее всего, это были беспилотники «Лютый», — разъяснил Максим Кондратьев.

Ранее военный эксперт сообщил, что дроны в сторону Воронежа могли быть запущены не только из ближайших украинских регионов, но и из Воронежской области, к примеру, с помощью катапульты, установленной в фуре.

В Минобороны сделали заявление после ночной атаки ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, в свою очередь, что дальность полета «Лютых» составляет порядка 1 тыс. км. Соответственно, добавил он, атака на Воронеж могла действительно осуществляться непосредственно с территории Украины.