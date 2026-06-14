ЦАХАЛ может прекратить наступление в Ливане на фоне одного соглашения

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможно, прекратит наступление в Южном Ливане на фоне заключаемого между Вашингтоном и Тегераном соглашения, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan. Вместе с тем вывод израильских войск из зоны безопасности еще не планируется.

В рамках соглашения, заключаемого между США и Ираном, ЦАХАЛ, как сообщается, готовится к возможности того, что «руководство отдаст приказ остановить наземное наступление… на юге Ливана». Израиль, по данным Kan, готовится сократить атаки в глубине Ливана, чтобы "не навредить" соглашению между сторонами. При этом источники в сфере безопасности сообщили гостелерадиокомпании: ЦАХАЛ не будет выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана, а вопрос будет обсуждаться напрямую с ливанцами. Переговоры состоятся в Штатах через полторы недели.

В субботу глава правительства Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном, вероятнее всего, будет доработана в ближайшие сутки.

В свою очередь, в четверг президент США Дональд Трамп заявил СМИ, что в его понимании власти Ирана одобрили подписание соглашения с Вашингтоном. По оценке хозяина Белого дома, соглашение может быть подписано в ближайшие выходные.