В Крыму при ночной атаке дронов ВСУ погибла пожилая женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Пожилая жительница города Саки в Республике Крым умерла в результате ночной атаки ВСУ, власти окажут всю необходимую помощь семье погибшей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города. Это невосполнимая потеря и большое горе для семьи, близких и всех, кто знал погибшую. Разделяю скорбь родных и друзей. Органами власти будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка", - написал он в Telegram-канале.