Европейская страна подняла в воздух два истребителя из-за дронов

Министерство национальной обороны Румынии в ночь на воскресенье, 14 июня, подняло в воздух дежурную пару истребителей из-за групповой воздушной цели, пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В Минобороны пояснили, что средства наблюдения обнаружили группу беспилотников в 12 км к востоку от Вылкова.

Командование приняло решение направить для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии с базы 57 имени Михаила Когэлничану.

Военные также уведомили об инциденте Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, в частности, предупредили о необходимости принять меры по оповещению населения. Сирены были включены в 00:02 (время совпадает с московским), выключены в 01:11.

Истребители, задействованные в миссии, приземлились на авиабазе Михаила Когэлничану № 57 в 01:44.

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Сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях самолетов с землей не поступало, констатировали в пресс-службе.