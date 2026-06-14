В Британии намерены создать ядерный реактор нового поколения

Компания Rolls-Royce хочет создать усовершенствованный модульный реактор (AMR). Для этого она начинает сотрудничество с Национальной ядерной лабораторией Британии и Японским агентством по атомной энергии, сообщает РБК.

Меморандумы о сотрудничестве планируется подписать сегодня в Лондоне.

«Соглашения <...> позволят ускорить разработку усовершенствованных модульных реакторов, что обеспечит промышленный рост, квалифицированные рабочие места и энергетическую безопасность для наших стран», — заявил президент Rolls-Royce Крис Чолертон.

Японцы поделятся с компанией «обширными данными по безопасности», чтобы помочь компании создать демонстрационный образец автономного реактора в Британии. Это планируется сделать к середине 2030-х годов.

Реакторы AMR могут обеспечивать бесперебойную электроэнергию для гражданского, оборонного и промышленного секторов.

Особое внимание уделено новому типу топлива — TRISO (триструктурное изотропное топливо из частиц). Это микроскопические частицы урана, заключенные в сверхпрочную оболочку. Они могут охлаждаться самостоятельно, что делает топливо безопаснее традиционных аналогов.