Над Россией сбили 104 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за семь часов над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 104 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"14 июня с 14:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - сказали там.