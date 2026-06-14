Губернатор российского региона раскрыл последствия атаки украинских дронов

Массовая атака украинских беспилотников отражена в Ярославской области. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива, пострадавших нет, сообщил в "Максе" губернатор региона Михаил Евраев.

"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников.