Уничтожено четыре вражеских БПЛА, направлявшихся к Москве

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ, которые летели в направлении Москвы.

Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву», — сообщил он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что три человека погибли, ещё трое, включая годовалого ребёнка, пострадали в результате ночной атаки беспилотников на жилые дома в нескольких посёлках под Тулой.