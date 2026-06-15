Уничтожено четыре вражеских БПЛА, направлявшихся к Москве

Собянин: уничтожено четыре летевших на Москву беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ, которые летели в направлении Москвы.
Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву», — сообщил он.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что три человека погибли, ещё трое, включая годовалого ребёнка, пострадали в результате ночной атаки беспилотников на жилые дома в нескольких посёлках под Тулой.