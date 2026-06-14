Украинское командование отказалось верить в то, что российские штурмовики зашли в Константиновку и взяли местную группировку в кольцо. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты полка 1194 с позывным «Яриус».

По его словам, в штабе ВСУ посчитали, что на их территории действуют лишь разрозненные мелкие группы противника, якобы чудом просочившиеся через линию фронта. Однако реальная картина, как утверждает офицер, была иной: город оказался практически полностью блокирован и перешел под контроль российских сил.

«Их командование не верило и думало, что какие-то, может быть, группки были наши, которые чудом зашли, а их намного больше было. Город был уже практически взят в окружение и под наш контроль», — поделился деталями «Яриус».

Секрет успеха, как пояснил командир роты, кроется в современной тактике ведения боя в крупных населенных пунктах. Штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск действовали небольшими маневренными группами. Такие подразделения просачивались в город, обходили опорные пункты, заходили в тыл и во фланг противнику, постепенно накапливая силы.

«Тактика современной войны, она уже заточена под работу малых групп, то есть маленькие диверсионные группки, которые, соответственно, заливаются в большой город. Где-то нужно было обходить, где-то выйти в тыл, во фланг противнику. И уже когда поднакопились, начали проводить зачистку», — рассказал «Яриус».

Константиновка расположена на севере Донецкой Народной Республики, в 55 километрах от Донецка. Город выполнял функции ключевого логистического хаба для украинской армии. Через него осуществлялось основное снабжение и ротация подразделений ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Потеря этого узла, по мнению военных аналитиков, серьезно осложняет снабжение всей северной группировки противника.

По данным Минобороны РФ на 13 июня, подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступательных действий полностью освободили населенный пункт Константиновка . В ведомстве уточнили, что за время боев за город украинская сторона потеряла до 380 военнослужащих, два танка и 14 боевых бронированных машин. Также был взят в плен командир 33-го отдельного батальона 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр», который подтвердил, что украинское командование скрывало от бойцов реальное положение дел на фронте, опасаясь паники.