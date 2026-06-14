Несколько тяжело раненных солдат ВСУ скончались из-за отсутствия помощи после того, как их вынудили покинуть госпитали в Сумской области.

Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По их информации, из-за колоссального потока раненых срок лечения жёстко ограничен.

«В связи с колоссальным количеством раненых солдат ВСУ длительность лечения в госпиталях Сумской области не должна превышать трёх недель», — пояснили собеседники.

В результате тяжело раненные военнослужащие, не завершившие лечение, умирают уже после выписки.

«На данный момент известны несколько случаев смертей тяжело раненных военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области», — сообщили в силовых структурах.

Ранее стало известно, что треть от общего числа иностранных наёмников ВСУ сосредоточена в Харьковской области, самые большие потери они несут на Купянском направлении.