Украина оказалась неспособна перехватывать баллистические ракеты РФ

Украина оказалась неспособна перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита ракет для систем противовоздушной обороны и увеличившегося производства в России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников и офицеров ПВО.

По их словам, дефицит ракет для западных систем, переданных Киеву, усугубляется большими размерами самой Украины, из-за чего многие объекты не удается прикрыть.

При этом растет число ракетных атак, во время которых порой нечем стрелять, а установки ПВО стоят пустые. В то же время улучшение ситуации вряд ли возможно из-за высокого расхода зенитных ракет на фоне войны США с Ираном.

По информации издания, Россия увеличила количество запущенных баллистических ракет с 74 в 2023 году до почти 600 в 2025 году. В этом году ВС РФ уже выпустили по Украине 410 баллистических ракет, что составляет примерно 900 ракет в год при аналогичных темпах.

В то же время, компания Lockheed Martin, производящая ракеты-перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot, заявила, что в прошлом году поставила по всему миру в общей сложности 620 таких снарядов.

За последние три года с момента приобретения первой системы Patriot Украина получила более 1600 ракет к ней, включая как ракеты PAC-3, так и ракеты предыдущего поколения PAC-2, однако поставки союзников не успевают за ростом числа атак.

Ранее украинские мониторинговые ресурсы в течение нескольких дней сообщали об угрозе прилета баллистической ракеты средней дальности «Орешник».