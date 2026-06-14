Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север» вступили в прямые столкновения беспилотных аппаратов, регулярно уничтожая вражескую технику на различных высотах и скоростях.

«Расчеты ударных и разведывательных БПЛА ведут реальные широкомасштабные бои дронов в Сумской области. На земле и в воздухе сражаются не только люди против людей, не только люди против беспилотников, но и дроны против дронов», – рассказал РИА «Новости» боец с позывным «Фанат».

Он отметил, что систематические перехваты чужих аппаратов стали обычной практикой на линии соприкосновения. Подобные столкновения регулярно происходят как на земле, так и в воздушном пространстве.

Боец добавил, что отечественные мультироторные дроны-истребители продолжают эффективно уничтожать украинские ударные беспилотники самолетного типа. Эти операции успешно выполняются даже на значительных высотах и высоких скоростях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы уничтожили скрытый арсенал ВСУ под Константиновкой. Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом. Путин назвал борьбу с беспилотниками важнейшей задачей спецоперации.