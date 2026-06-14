Марочко рассказал, где Армия России загоняет ВСУ в огневой мешок

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Бойцы РФ, несмотря на контратаки Вооруженных сил Украины, наступают у Дробышева Донецкой Народной Республики и формируют огневой мешок для украинских военных. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что контратакуя у Дробышева, Вооруженные силы Украины пытаются удержать контроль над стратегически важными для них высотами на краснолиманском участке, чтобы не допустить окружения своей группировки силами РФ.

"Юго-западнее Дробышева наши военнослужащие, несмотря на контратаки противника, постепенно продолжают продвигаться вдоль береговой линии по направлению населенного пункта Маяки, а юго-западнее Красного Лимана наши военнослужащие зачищают лесистую местность. Следовательно, планомерно здесь уже начинает формироваться огневой мешок для тех группировок, которые находятся в данном районе", - сказал он.