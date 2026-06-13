Авианосец Charles de Gaulle возвращается во Францию

Авианосец Charles de Gaulle Военно-морских сил Франции в ближайшие дни завершит свою миссию в районе Аравийского моря и вернется в порт Тулона для ремонта. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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По его данным, речь идет о плановом ремонте, который намечен на июль и был согласован еще до отправки авианосца на Ближний Восток. Как напоминает телеканал, авианосец покинул порт Тулона еще 27 января для участия в учениях "Орион", проходивших в том числе в Балтийском море. Оттуда он и был перенаправлен в Восточное Средиземноморье, а затем в район Аравийского моря из-за ситуации с блокированием судоходства в Ормузском проливе на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Несмотря на отбытие Charles de Gaulle, Франция сохранит свое присутствие в регионе, оставив там вертолетоносец "Мистраль". Сопровождавший авианосец фрегат противовоздушной обороны будет заменен на аналогичное судно.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. До начала боевых действий через Ормузский пролив транспортировалось примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом.