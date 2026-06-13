Российские войска нанесли удары авиабомбами по местам дислокации ВСУ под Краматорском Донецкой Народной Республики (ДНР), об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, были поражены места размещения подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Рай-Александровка, 63-й отдельной механизированной бригады в районе Щурово и 60-й отдельной механизированной бригады в районе Лимана.

Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на российские регионы

Атака велась фугасными авиабомбами ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с УМПК. Поражение было подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее на Украине заявили о начале финальной стадии боев за Константиновку. Отмечалось, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.