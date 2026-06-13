Поддубный прокомментировал удары ВКС России по целям ВСУ в ДНР

Воздушно-космические силы России нанесли удары по укрытиям противника в районах Белицкого и Щурово в Донецкой Народной Республике. Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны РФ.

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По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ. Цели выявили в ходе разведки.

Для нанесения ударов применялись авиационные бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. В Минобороны сообщили, что поражение объектов подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

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Опубликованное военным ведомством видео прокомментировал военный корреспондент ИС «Вести», Герой России Евгений Поддубный. «Страшная сила», — написал он в своем канале в MAX.