«Хезболлах» ударила дроном по командному центру Израиля в Ливане

«Хезболлах» ударила беспилотником Ababil по командному центру Израиля в Ливане. Подтверждено прямое попадание по объекту в Яхмур-эш-Шкифе, сообщила пресс-служба движения.

Атака стала ответом на нарушение Израилем режима прекращения огня. С начала субботы израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана, включая районы Набатии и Джеззина.

Армия Израиля потребовала от жителей 20 населенных пунктов покинуть дома и уйти севернее реки Захрани. «Хезболлах» тем временем атаковала израильскую технику в Заутар-эш-Шаркии, Кантаре и южнее Хияма, а также скопления военнослужащих в Мадждаль-Зуне.

Отдельно движение заявило об ударе по новой позиции израильской артиллерии в Адайси. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны, несмотря на идущие при посредничестве США переговоры.