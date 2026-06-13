Бывший американский разведчик Скотт Риттер, посетив Старобельск, исключил версию ошибки при ударе ВСУ по колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

Американский экс-разведчик Скотт Риттер во время визита в ЛНР встретился со студентами Луганского университета имени Владимира Даля и рассказал о поездке в Старобельск. На встрече почтили память погибших минутой молчания. После этого Риттер посетил место удара по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского государственного педагогического университета, сообщает РИА «Новости».

«Мы все понимаем, что это была не случайность. Это намеренное убийство, намеренная атака ни в чем не повинных детей. Я уже не молодой человек, я побывал во многих конфликтах и видел много войн, но то, что я увидел – это было действительно тяжело», – заявил он.

Риттер рассказал, что считает Старобельск прекрасным городом, и признался, что, глядя на фотографии погибших девушек и юношей, видит в них утраченное будущее ЛНР, России и мира. Он подчеркнул, что, по его мнению, окружающие должны сделать все, чтобы жертвы не были забыты, а причастные к атаке никогда не были прощены.

Экс-разведчик пообещал донести в США историю о трагедии в Старобельске, чтобы, как он выразился в своей речи, все узнали правду и не забывали о случившемся.

«Я обещаю, что я заберу вашу историю назад в Америку, и мы никогда не забудем. И мы сделаем так, что все узнают правду о Старобельске, и мы никогда не простим», - сказал Риттер.

Напомним, 22 мая ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа, в результате погиб 21 человек и пострадали более 40.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник на совещании у президента России рассказал об использовании 16 беспилотников для удара по Старобельскому колледжу.

Ранее во время общения с журналистами он сообщил о 65 пострадавших детях после удара по колледжу в Старобельске. Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова на месте трагедии также заявила о целенаправленных ударах беспилотниками по колледжу во время эвакуации детей.