Путин сделал заявление о ситуации в зоне СВО

Войска России удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и уверенно наступают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

В субботу глава государства провел совещание, посвященное развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В частности, президент прокомментировал ситуацию в зоне СВО.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — сказал Путин.

По его словам, движение идет по всем направлениям.

Путин назвал одну из важнейших задач в зоне СВО

Накануне, во время встречи с ветеранами СВО, Путин призвал коллективный Запад не воевать с Россией, а жить дружно.