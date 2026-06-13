ВС Швеции сообщили о вылете на перехват российских Су-24 и Су-34

Боевые самолеты JAS 39 Gripen поднялись над Балтикой для сопровождения российских бомбардировщиков у границы шведского воздушного пространства, не фиксируя нарушения рубежей, сообщили в вооруженных силах страны.

Военные Швеции заявили, что в пятницу истребители ВВС страны поднимались на перехват российских самолетов Су-24 и Су-34 над Балтийским морем у границы шведского воздушного пространства. По их данным, вылеты выполняла дежурная служба реагирования на инциденты, передает РИА «Новости».

«В пятницу шведская служба реагирования на инциденты провела две операции с (истребителями - ред.) JAS 39 Gripen для перехвата российских истребителей в Балтийском море вблизи шведского воздушного пространства», – говорится в сообщении вооруженных сил страны в соцсетях. Подчеркивается, что нарушения государственной границы Швеции не произошло.

Минобороны России ранее многократно отмечало, что российская боевая авиация совершает полеты над нейтральными водами, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства, не пересекая воздушные трассы и избегая опасного сближения с самолетами иностранных государств.

Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, оперативное командование ВС Польши также сообщило о «перехвате» российского Ил-20 британскими истребителями над Балтийским морем после якобы пересечения воздушной границы страны.

Ранее польские истребители с базы в литовском Шауляе поднялись на перехват российского Су-24 над международными водами Балтийского моря по приказу командования НАТО.

Российские истребители перехватили над Черным морем британский самолет-разведчик

А уже в апреле шведский разведывательный самолет Gulfstream IV вел активную разведку вдоль границы Финляндии и России.