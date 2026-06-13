Путин: Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику

Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 13 июня, пишет ТАСС.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — сказал Путин.

Он добавил, что противник, не в силах сдержать натиск ВС РФ, переходит к откровенно террористическим методам: наносит удары по гражданской инфраструктуре, общественному транспорту.