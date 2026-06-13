На Украине сообщили о появлении реактивного беспилотника «Герань-5»

Жители Сумской области Украины опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен полет реактивного беспилотника ВС РФ «Герань-5». На появление нового аппарата обратили внимание и украинские военные.

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При этом сообщения о применении «Герани-5» в зоне специальной военной операции появлялись и ранее. Первые сведения об использовании такого беспилотника были опубликованы в начале 2026 года.

Согласно данным из открытых источников, взлетная масса аппарата достигает 850 килограммов. В публикациях его называют промежуточным решением между традиционными дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

Сообщается, что беспилотник построен с использованием ряда технических решений, применявшихся в предыдущих моделях семейства. В частности, речь идет о помехозащищенной антенне, системе спутниковой коррекции, инерциальной навигации и средствах передачи данных.

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В открытых источниках также указывается, что аппарат способен нести различные варианты боевой нагрузки и выполнять задачи на значительном удалении от места запуска.

По оценкам авторов публикаций, появление «Герани-5» свидетельствует о дальнейшем развитии линейки российских ударных беспилотников и расширении их возможностей в зоне боевых действий.