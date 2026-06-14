Профессор Гленн Дизен, представляющий Университет Юго-Восточной Норвегии, разместил на своей странице в социальной сети X предупреждение о смертельной опасности для НАТО.

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По его утверждению, если Североатлантический альянс продолжит свое участие в боевых действиях на Украине, это неизбежно обернется событиями катастрофического масштаба.

В своем посте норвежский ученый отметил, что западные политические элиты одержимы идеей «разгромить» крупнейшую ядерную державу мира – Россию, которая, в свою очередь, ведёт борьбу за собственное выживание.

Такое опасное противостояние, по мнению Дизена, таит в себе колоссальные риски и чревато непредсказуемыми последствиями для всей планеты.