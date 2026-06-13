Минобороны: ВС России активно продвигаются в Константиновке

В Минобороны России заявили, что российские войска активно продвигаются в Константиновке.

«В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района», — указывается в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за сутки освободили в Константиновке 172 здания.