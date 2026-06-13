В Британии сделали мрачное предупреждение о войне с Россией

В одиночку Британия проиграет России, если между ними начнется вооруженный конфликт. Об этом заявил аналитик и военный эксперт Майкл Кларк, передает РИА Новости.

Кларк в интервью британским медиа отметил, что «конфликт с Москвой» может произойти в ближайшие два года. При этом у него нет сомнений, что без помощи извне Лондон проиграет.

«В одиночку у нас никакой надежды нет», — заявил Кларк.

По его словам, «это может быть война, а может и нет», но военное столкновение произойдет. Особенно велика его вероятность на море, добавил аналитик.

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