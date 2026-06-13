‎Появились данные о повреждении ВСУ нацпарка "Святые горы" в ДНР

Серьезные повреждения в результате атаки боевиков ВСУ получил национальный парк в ДНР "Святые горы", расположенный недалеко от Славянска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Дениса Пушилина.

© Московский Комсомолец

Пушилин отметил, что противник не считается ни с чем, даже с заповедными зонами, дорогими для всех жителей – так, серьезные повреждения получил нацпарк "Святые горы".

По словам главы региона, власти прорабатывают необходимые шаги к восстановлению нацпарка после его освобождения из-под оккупации ВСУ. Нацпарк расположен на территории Славянского, Артемовского и Краснолиманского округов ВСУ.