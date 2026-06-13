Страны НАТО стягивают войска к границе с Калининградской областью и Белоруссией

Литва, Польша и Франция проведут масштабные совместные учения Gallant Boar («Отважный кабан») в непосредственной близости от границы с Калининградской областью и Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Литвы.

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Маневры пройдут с 16 по 26 июня, главной локацией выбран Сувалкский коридор — участок на стыке Польши и Литвы, зажатый между Калининградской областью и Белоруссией. В ходе учений «Отважный кабан» страны отработают навыки быстрой и эффективной обороны этого участка, а также «синхронизацию действий союзных сил».

Параллельно НАТО реализует масштабную операцию воздушных сил Ramstein Flag 2026 (RAFL26), которая началась 8 июня вблизи российских границ. Учения проводятся в третий раз. В этом году в них принимают участие представители 19 государств. Ramstein Flag 2026 продлятся 12 дней. Маневры охватывают территории Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

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3 июня журнал Military Watch Magazine сообщил, что британская армия разместила боевые танки Challenger 2 для учений в эстонском уезде Выру, расположенном у границы с Россией.

А в мае США и Великобритания провели военные учения у границы с Белоруссией.