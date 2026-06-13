Российской Федерации необходимо в кратчайшие сроки добиться выполнения всех задач специальной военной операции, чтобы продемонстрировать Североатлантическому альянсу неэффективность его агрессивного курса.

Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью радиостанции «Говорит Москва». Так он отреагировал на планы Литвы, Польши и Франции провести учения «Отважный кабан» в непосредственной близости от белорусских рубежей.

«У них одно учение заканчивается, другое начинается. Они готовятся к войне с Россией. Они говорят, что к 2030 году будут готовы. Они наращивают свой оборонно-промышленный комплекс, их военные расходы увеличились в 2,5 раза», — отметил Соболев

Депутат подчеркнул, что высокая интенсивность маневров у российских границ напрямую свидетельствует о подготовке западного блока к потенциальному глобальному конфликту, причем руководство НАТО пытается использовать текущую геополитическую ситуацию в своих интересах.

«Они готовятся к войне, поэтому проводят учения. Если войска не будут учиться, то как им воевать, они не будут способны воевать. Нам нужно быстрее достичь целей СВО, чтобы лишить всяких иллюзий. Они же заметили, что все наши вооружённые силы связаны с СВО и остальные границы как бы не прикрыты сухопутными войсками», — резюмировал парламентарий.

Страны НАТО стягивают войска к границе с Калининградской областью и Белоруссией

Ранее стало известно, что страны НАТО проведут масштабные военные учения «Отважный кабан» в непосредственной близости от границ Белоруссии и России. Совместные маневры воинских контингентов Литвы, Польши и Франции запланированы на период с 16 по 26 июня. Учения развернутся в районе Сувалкского коридора — на стратегически важном участке суши, разделяющем территорию Белоруссии и Калининградскую область Российской Федерации.